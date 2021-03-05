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GeriFutbol Sivasspor'da Galatasaray mesaisi 2 eksikle devam ediyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.03.2021 - 15:09 | Son Güncelleme:

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi 2 eksikle devam ediyor

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Sivasspor'da Galatasaray mesaisi 2 eksikle devam ediyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında 7 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenman, basına kapalı gerçekleştirildi.

Isınma koşusuyla başlayan idman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Geniş alanda çok pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

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Sakatlığı bulunan Isaac Cofie ve Muammer Yıldırım ise takımdan ayrı çalıştı.

Sivasspor yarın sabah İstanbul'a gidecek ve burada yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

 

Sivassporda Galatasaray mesaisi 2 eksikle devam ediyor

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