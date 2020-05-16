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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.05.2020 - 15:44,Son Güncelleme:

Sivasspor'da futbolcular, teknik ekip ve personele "koronavirüs" testi yapıldı!

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Sivasspor'da futbolcular, teknik ekip ve personele "koronavirüs" testi yapıldı!
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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personelin Kovid-19 testinden geçtiği bildirildi.

Açıklamada, "Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, tüm A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan personelimize yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testi yaptı." ifadelerine yer verildi.

 

Sivassporda futbolcular, teknik ekip ve personele koronavirüs testi yapıldı

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