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GeriFutbol Son Dakika | Sivasspor'da Fernando en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.05.2020 - 21:47,Son Güncelleme:

Son Dakika | Sivasspor'da Fernando en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak

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Son Dakika | Sivasspor'da Fernando en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak
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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Fernando Andrade'nin sakatlığı nedeniyle en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı ekibin doktoru Burak Ayyıldız, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Brezilyalı futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Fernando'nun geçen hafta antrenmanda girdiği ikili mücadelede sakatlandığını belirten Ayyıldız, "Sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrollerinde sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmış olup, tedavinin en az altı hafta sürmesini planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayyıldız, Fernando'ya "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "En kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." açıklamasında bulundu

 

Son Dakika | Sivassporda Fernando en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak

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