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Sivasspor’da Fenerbahçe mesaisi başladı!

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#Süper Lig#SİVASSPOR#FENERBAHÇE
Sivasspor’da Fenerbahçe mesaisi başladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2025 20:00

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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Deplasmanda oynadığı Çaykur Rizespor maçının ardından bir gün izin yapan kırmızı-beyazlılar, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, dayanıklılık koşusu ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Yiğidolar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Sivasspor ile Fenerbahçe 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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#Süper Lig#SİVASSPOR#FENERBAHÇE

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