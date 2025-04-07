Sivasspor’da Fenerbahçe mesaisi başladı!

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Deplasmanda oynadığı Çaykur Rizespor maçının ardından bir gün izin yapan kırmızı-beyazlılar, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, dayanıklılık koşusu ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.
Yiğidolar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Sivasspor ile Fenerbahçe 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.