Sivasspor'da Felix ve Koray, Adana Demirspor maçında yok

Sivasspor kulüp doktoru Burak Ayyıldız, sakatlığı bulunan futbolcular hakkında kulübün internet sitesine açıklamada bulundu.
Buna göre, antrenmanda sakatlanan Jorge Felix'in sol alt adalesinde yırtık tespit edildiği, sporcunun milli maç arasından sonra hazır hale geleceği belirtildi.
Çift kale maçta sağ dizinden sakatlanan Koray Altınay'ın ise yapılan kontrolde sağ diz dış yan bağda yırtık tespit edildiği, yarın oynanacak Adana Demirspor maçında forma giyemeyeceği ifade edildi.
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