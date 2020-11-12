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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 21:18 | Son Güncelleme:

Sivasspor'da Fatih Karagümrük mesaisi başladı

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Sivasspor'da Fatih Karagümrük mesaisi başladı
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 gün izin yapan kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde toplandı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda futbolcular, dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi.

Ülkelerinin milli takımında bulunan Fayçal Fajr, Max Gradel, Samba Camara ve Casimir Ninga, idmanda yer almadı.

Antrenmanın ardından takım arkadaşları, 37 yaşına giren golcü oyuncu Arouna Kone'nin doğum gününü sürpriz bir organizasyonla kutladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek

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