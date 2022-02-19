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Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 4 eksik bulunuyor

#Sivasspor#Fatih Karagümrük#Süper Lig
Sivassporda Fatih Karagümrük maçı öncesi 4 eksik bulunuyor

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük’e konuk olacak olan DG Sivasspor’da 4 eksik bulunuyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 4 eksik var. Sivasspor’da sakatlığı bulunan Fredrik Ulvestad, Leke James, Ahmet Oğuz ile kırmızı kart cezalısı olan Mustapha Yatabare, Karagümrük’e karşı forma giyemeyecek.

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük ile 6. kez rakip olacak.

Fatih Karagümrük ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 6. defa karşı karşıya gelecek. İki takım yarın oynayacakları maçla birlikte tarihinde 6. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki rekabette geride kalan 5 maçtan 4’ünü Sivasspor kazanırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. İstanbul temsilcisinin ise rakibine karşı hiç üstünlüğü bulunmuyor.

Lig maçlarında Sivasspor’un 11 golüne, Fatih Karagümrük 3 golle yanıt verdi. İki takım en son bu sezonunun ilk devresinde karşılaşmış ve müsabaka Sivasspor’un 4-0 galibiyeti ile sona ermişti.

Sivasspor ile Fatih Karagümrük arasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

2004-2005 Sezonu (TFF 1. Lig)
Karagümrük-Sivasspor: 2-3
Sivasspor-Karagümrük: 2-0

2020-2021 Sezonu (Süper Lig)
Karagümrük-Sivasspor: 1-1
Sivasspor-Karagümrük: 1-0

2021-2022 Sezonu (Süper Lig)
Sivasspor-Karagümrük: 4-0

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#Sivasspor#Fatih Karagümrük#Süper Lig

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