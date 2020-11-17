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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 17:10 | Son Güncelleme:

Sivasspor'da Fatih Karagümrük hazırlıkları! Pas ve pres çalışması...

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Sivasspor'da Fatih Karagümrük hazırlıkları! Pas ve pres çalışması...
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Fatih Karagümrük ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalıştı.

Futbolcular, idmanın son bölümünde ise 3 grup halinde yarı sahada çift kale maç yaptı.

 

Sivassporda Fatih Karagümrük hazırlıkları Pas ve pres çalışması...

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