Sivasspor'da Fatih Karagümrük hazırlıkları! Pas ve pres çalışması...

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalıştı.

Futbolcular, idmanın son bölümünde ise 3 grup halinde yarı sahada çift kale maç yaptı.

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