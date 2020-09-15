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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 21:01 | Son Güncelleme:

Sivasspor'da Erzurumspor mesaisi başladı

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Sivasspor'da Erzurumspor mesaisi başladı
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında 20 Eylül Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip 2 günlük iznin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak antrenman gerçekleştirdi.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından dayanıklılık koşusu yapan futbolcular, son bölümde ise 3 grup halinde yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Antrenmanda Sivasspor'un yeni transferi Fayçal Fajr da yer alırken, Faslı futbolcu yeni sezonda 76 numaralı formayı giyecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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