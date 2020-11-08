Sivasspor'da Caner Osmanpaşa: "Biraz yorgunluk vardı"

Biraz yorgun olduklarını belirten Caner, "Maça istediğimiz gibi başladık, bahane bulmak gibi olmasın ama yorgunluk vardı biraz. Kontrollü oynamak istedik. Küçük bir hatayla golü yedik. Rakip topu bize vermeye başladı, penaltıyla bir şans da bulduk ama atamadık. 2-0 olunca böyle takımlara karşı geri dönmek zordur. Pozisyon verdik ama pozisyon da bulduk. 2-1'den sonra çevirme şansı bulabilirdik ama olmadı, nasip diyelim." şeklinde konuştu.