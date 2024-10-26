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Sivasspor'da Bülent Uygun'dan olay yaratan açıklamalar! Yine kameraya baktı: 'Anamıza küfür edenler, hepsine bakacağız'

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#Bülent Uygun#Sivasspor#Adana Demirspor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 10:02

Net Global Sivasspor'un sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçın ardından ev sahibi ekipte teknik direktör Bülent Uygun taraftarlara sitem ederken, yaptığı açıklamalar ve sergilediği mimikleri sosyal medyada gündem oldu.

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Süper Lig'in 10. haftasında Net Global Sivasspor konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-2 yendi. Maçta 2-0 geriye düşen Sivasspor, ikinci devrede art arda bulduğu goller ile sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

6 golle geçilen maçın ardından 3 puanı hanesine yazdıran kırmızı beyazlılarda teknik patron Bülent Uygun'un açıklamaları gündem oldu.

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Uygun, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda kendisine küfür eden taraftarlara sitem ederek şu ifadeleri kullandı:

"Çalıştığımız yerden basit goller yemek bize yakışmadı ama futbolcu kardeşlerim gerçekten çok iyi bir geri dönüşüm gösterdi. Bir an dalgınlığımıza geldi 2-0'lık duruma düştük. Bizim açımızdan çok üzüntü verici. Bu arada da 2-0'dan sonra özellikle sosyal medyada anamıza karımıza küfür edenler... Taktik değişikliklerle 4-2 kazandık. Mutluyuz. dedi.

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İŞTE 53 YAŞINDAKİ ÇALIŞTIRICININ O ANLARI

 

'KÜFÜR EDENLERE AYRICA BAKACAĞIZ'

Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun açıklamalarda bulundu. Uygun “ İster istemez Adana Demirsporlu oyuncular da sorun yaşıyor. Seyirciyi 90 dakika boyunca gördünüz. Susmadan, sonuna kadar takımı ateşlemek için her şeyi yaptı. Yediğimiz 2 gol bizi demoralize etti. Oyun anlamında, sistemimizi değiştirmeye çalıştık. Sonraki süreçte aslında çalıştığımız yerden yemememiz gereken yerlerden basit goller yemek, bize yakışmadı. Futbolcu kardeşlerim müthiş bir geri dönüş sergiledi” diye konuştu.

Maçı değerlendirdikten sonra Bülent Uygun sosyal medyada küfür eden kişilere de tepki göstererek, ”Ayrıca söylemek istediğim bazı şeyler var. Sosyal medyada böyle küfreden arkadaşlar, bakacağız” açıklamasında bulundu.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Deneyimli çalıştırıcı Bülent Uygun'un açıklamaları ve verdiği röportajda bakışları sosyal medyada gündem oldu. Bülent Uygun'un basın toplantısında da kafasını sallayarak konuşması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan bu anlar, tartışma konusu haline geldi.

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Çıktığı son iki maçtan 6 puan toplayan Sivasspor, gelecek hafta Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

 

 

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#Bülent Uygun#Sivasspor#Adana Demirspor

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