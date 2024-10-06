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Sivasspor'da Bülent Uygun'a istifa çağrısı! Stadın çevresine pankartlar asıldı...

Güncelleme Tarihi:

#Sivasspor#Bülent Uygun#Süper Lig
Sivassporda Bülent Uyguna istifa çağrısı Stadın çevresine pankartlar asıldı...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 10:02

Sivasspor’un Göztepe’ye 3-2 yenilmesinin ardından Sivassporlu taraftarlar Teknik Direktör Bülent Uygun’u istifaya çağırdı. Taraftarlar maçın ardından Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun dört bir yanına pankartlar astı.

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Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor deplasmanda Göztepe’ye 3-2 mağlup oldu. Alınan bu son mağlubiyet Sivasspor cephesinde bardağı taşırdı.

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Uzun süredir tepkilerin odağında olan ve tüm başarısızlıklarda suçlayacak birini bulan, bazen taraftar, bazen de yönetim suçlayan Teknik Direktör Bülent Uygun’u taraftarlar istifaya çağırdı.

Uygun’u Sivas'ta istemeyen taraftarlar maçın ardından Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun dört bir yanına pankartlar astı. Asılan pankartlarda, “Sivasspor sana uygun değil! En uygunu istifa, taraftar istifa bekliyor, kim o arkandaki 20 kişi?” yazıldı.

Sivassporda Bülent Uyguna istifa çağrısı Stadın çevresine pankartlar asıldı...

Diğer yandan bazı taraftarlar da sosyal medya üzerinden Bülent Uygun’u istifaya çağırdı.

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#Sivasspor#Bülent Uygun#Süper Lig

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