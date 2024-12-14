Sivasspor'da Bülent Uygun depremi! İstifasını sundu...

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Sivasspor'da kötü gidişat ve peş peşe gelen puan kayıplarının ardından Teknik Direktör Bülent Uygun'un istifa kararı aldı. Sivasspor yönetimiyle, istifa kararını görüşen Bülent Uygun'un yönetime istifasını bildirdiği öğrenildi.

Bülent Uygun'un ile kulüp yönetiminin toplantıda olduğu da alınan bilgiler arasında. Konu ile ilgili ise kulüpten resmi bir açıklama bekleniyor.

5 HAFTADIR YÜZLER GÜLMÜYOR

Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 5 lig mücadelesinde galibiyet yüzü görmedi.

Kırmızı-beyazlılar, ligin 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu, 13. haftada ise evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Ligin 14. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 2-1, 15. haftada sahasında Galatasaray'a 3-2 kaybeden Sivasspor, 16. haftada ise Sipay Bodrum FK'ye 2-0 yenilerek galibiyete hasret kaldı.

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18 PUANLA 12. SIRADALAR

Sivas temsilcisi, ligde geride kalan 16 haftalık periyotta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı.

Sivasspor, ligin 17. haftasında sahasında Reeder Samsunspor ile karşılaşacak.