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GeriFutbol Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz'dan penaltı tepkisi
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Futbol
Haber Giriş: 20.04.2021 - 21:26 | Son Güncelleme:

Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz'dan penaltı tepkisi

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Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz'dan penaltı tepkisi

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Maçın ilk devresinde Vida'nın topa elle müdahale ettiğini ve penaltı olması gerektiğini belirten Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Penaltı bana kalırsa penaltı. Elini çekiyor gibi gözüküyor ama kolu açık durumda, penaltı verilmesi gerekiyor. Burada bir kusur varsa VAR hakemlerine de bağlamak lazım." diye konuştu.

Sivassporda Başkan Mecnun Otyakmazdan penaltı tepkisi

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