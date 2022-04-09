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Sivasspor'da Başakşehir öncesi çifte sakatlık!

#Sivasspor#Süper Lig#Başakşehir
Sivassporda Başakşehir öncesi çifte sakatlık

DG Sivasspor'a iki kötü haber birden geldi. Kulüpten yapılan açıklamada golcü oyuncu Pedro Henrique ve kaleci Muammer Yıldırım’ın sakatlandığı bildirildi.

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DG Sivasspor'a iki kötü haber birden geldi. Kulüpten yapılan açıklamada golcü oyuncu Pedro Henrique ve kaleci Muammer Yıldırım’ın sakatlandığı bildirildi.
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Sivasspor’da sakatlık şoku yaşandı. Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, futbolcu Pedro Henrique ile kaleci Muammer Yıldırım’ın sakatlandığını duyurdu.

Ayyıldız, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Sol üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Pedro Henrique'nin çekilen MR'ında orta seviyeye yakın yırtık tespit edildi. Dün gerçekleştirdiğimiz antrenmanda sağ alt adalesinde ağrı oluşan kalecimiz Muammer Yıldırım'a yaptığımız kontrolde alt adalesinde darbeye bağlı yaygın ödem görüldü. İki sporcumuz da tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” ifadelerini kullandı.

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Başakşehir maçına hazır

Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Kırmızı-beyazlılar, idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.

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#Sivasspor#Süper Lig#Başakşehir

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