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Sivasspor'da Alanyaspor maçı öncesi 6 sakat

#Süper Lig#Alanyaspor#Sivasspor
Sivassporda Alanyaspor maçı öncesi 6 sakat

DG Sivasspor, Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı A. Alanyaspor ile ligde 9. kez karşılaşacak.

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Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor, yarın saat 13.30’da deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

İki ekip yarın oynanacak olan maçla birlikte 9. kez karşılaşmış olacak. Geride kalan 8 karşılaşmada Sivasspor’un 2 kez Alanyaspor’a karşı üstünlüğü bulunurken, Alanya temsilcisinin de 3 galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 18 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde ise 1 gol gördü.

Sivasspor ve Alanyaspor, son olarak geçen sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 3-1 Alanyaspor’un galibiyeti ile sona ermişti.

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Sivasspor ile Alanyaspor arasında ligde geride kalan 8 maçta alınan skorlar şöyle:

2017-2018 Sezonu
Alanyaspor-Sivasspor: 1-1
Sivasspor-Alanyaspor: 2-2

2018-2019 Sezonu
Sivasspor-Alanyaspor: 1-0
Alanyaspor-Sivasspor: 2-0

2019-2020 Sezonu
Alanyaspor-Sivasspor: 1-1
Sivasspor-Alanyaspor: 1-0

2020-2021 Sezonu
Sivasspor-Alanyaspor: 0-2
Alanyaspor-Sivasspor: 3-1

Sivasspor’da zorlu Alanyaspor maçı öncesi 6 sakat

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Kırmızı-beyazlılarda bu zorlu mücadele öncesinde 6 eksik var.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Koray Altınay, Sefa Yılmaz, Leke James, Fredrik Ulvestad ve Jorge Felix, Alanyaspor’a karşı forma giyemeyecek.

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#Süper Lig#Alanyaspor#Sivasspor

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