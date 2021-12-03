Sivasspor'da Alanyaspor maçı öncesi 6 sakat

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor, yarın saat 13.30’da deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
İki ekip yarın oynanacak olan maçla birlikte 9. kez karşılaşmış olacak. Geride kalan 8 karşılaşmada Sivasspor’un 2 kez Alanyaspor’a karşı üstünlüğü bulunurken, Alanya temsilcisinin de 3 galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 18 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde ise 1 gol gördü.
Sivasspor ve Alanyaspor, son olarak geçen sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 3-1 Alanyaspor’un galibiyeti ile sona ermişti.
Sivasspor ile Alanyaspor arasında ligde geride kalan 8 maçta alınan skorlar şöyle:
2017-2018 Sezonu
Alanyaspor-Sivasspor: 1-1
Sivasspor-Alanyaspor: 2-2
2018-2019 Sezonu
Sivasspor-Alanyaspor: 1-0
Alanyaspor-Sivasspor: 2-0
2019-2020 Sezonu
Alanyaspor-Sivasspor: 1-1
Sivasspor-Alanyaspor: 1-0
2020-2021 Sezonu
Sivasspor-Alanyaspor: 0-2
Alanyaspor-Sivasspor: 3-1
Sivasspor’da zorlu Alanyaspor maçı öncesi 6 sakat
Kırmızı-beyazlılarda bu zorlu mücadele öncesinde 6 eksik var.
Sivasspor'da sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Koray Altınay, Sefa Yılmaz, Leke James, Fredrik Ulvestad ve Jorge Felix, Alanyaspor’a karşı forma giyemeyecek.