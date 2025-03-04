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Sivasspor'da 4. Rıza Çalımbay dönemi başlıyor

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#Sivasspor#Rıza Çalımbay#Teknik Direktör
Sivassporda 4. Rıza Çalımbay dönemi başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 14:08

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Ömer Erdoğan ile yolları ayırma kararı aldı. Yiğido, Erdoğan'dan boşalan koltuğa Rıza Çalımbay'ı getirecek.

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Sivasspor’a geldiği günden itibaren sadece 1 galibiyet alabilen Ömer Erdoğan ile yolların ayrılması bekleniyor.

Sivas'ı ve Sivasspor'u bilen Rıza Çalımbay ise kırmızı-beyazlıların teknik direktörlük görevine en yakın isim konumunda.

Sivasspor yönetimi, takımın kötü gidişatını durdurmak için yoğun çaba sarf ediyor. Dün oynanan ve Sivasspor’un Başakşehir’e mağlup olduğu karşılaşma bardağı taşıran son damla oldu. Sivasspor Yönetimi, Erdoğan’dan görevini bırakmasını talep etti ve gün içerisinde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Sivasspor’da 4. Rıza Çalımbay dönemi çok yakın. İç Anadolu ekibinde Sivaslı olan ve Sivasspor’da görev yaptığı dönemlerde takımı sürekli zirveye oynatan, ayrıca Türkiye Kupası zaferini yaşatan teknik direktör Rıza Çalımbay, göreve en yakın isim olarak görülüyor. Ömer Erdoğan’ın resmi olarak ayrılığının açıklanmasının ardından, Çalımbay’ın Sivasspor ile anlaşmasının duyurulacağı öğrenildi.

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#Sivasspor#Rıza Çalımbay#Teknik Direktör

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