Sivasspor'da 3 kritik eksik, artı 1 de şüpheli! Denizlispor karşısında iddaa oranları...

Bu bir ilandır

SİVASSPOR - DENİZLİSPOR

Salgın arası öncesinde Antalyaspor'a 1-0 kaybeden Sivasspor'da, hem Marcelo Goiano cezalı duruma düşmüştü hem de bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçını gol atamadan tamamlamışlardı.

Arada ise TD Rıza Çalımbay'ın canını sıkan gelişmeler yaşandı... Hakan Arslan ve Fernando Andrade sakatlandı, Mert Hakan Yandaş'ın durumu ise maç saati netleşecek.

Büyük takımların gözdesi Erdoğan Yeşilyurt, sözleşme uzattığı için kafasını iyice rahatlatmıştır, performansını da yukarı çekebilir. Andrade ve Mert Hakan'ın yokluğunda gözler Emre Kılınç ile Mustapha Yatabare'nin üzerinde olacak...

Denizlispor ise salgın arası öncesinde çıktığı son 3 maçtan 7 puan toplamış ve hafiften form tutuyor gibiydi. Bu 3 maçlık küçük seride puan kaybı olarak gözüken tek maçta, Fenerbahçe deplasmanında uzatmalarda 1 puana razı olmuşlardı.

Rıza Çalımbay gibi Horozlar'ın teknik patronu Bülent Uygun'u da arada memnun etmeyen gelişmeler yaşandı...

Topuğunda ezilme olan Recep Niyaz ve bağırsak operasyonu geçiren Isaac Sackey bu zorlu maçta takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Ülkesi Gabon'a giden ve geri dönmeyen Modou Barrow ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak da kafilede yer almadı.

Eldivenler Tolgahan Acar'a emanet. Barrow'un yokluğu Oscar Estupinan'ın sorumluluğunu arttıracaktır.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Salgın arası öncesinde Denizlispor'un ligde oynadığı son 7 maçın 6'sı "2.5 ALT" bitmişti.

- Sivasspor bu sezon iç sahada yenilgi yüzü görmeyen tek takımdı! (13 maç - 9 galibiyet - 4 beraberlik)

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Sivasspor, Denizlispor karşılaşmasına nasıl hazırlandı? İzleyelim...