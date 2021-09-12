Sivasspor'da 3 eksik, Fenerbahçe'de yeni transferler ilk 11'de! Bu maça iddaa oynayanların %60'ı...

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FENERBAHÇE

Vitor Pereira ile yeni sezona giren Fenerbahçe, resmi maçlarda fire vermeden milli araya girmişti. Milli arada ise takımdan ayrılanlar oldu, kadroya eklenen önemli parçalar da...

MLS'de ses getiren işler yapan Diego Rossi, Portekiz 2. Ligi'nde geçen sezon "Yılın Oyuncusu" seçilen Miguel Crespo, RB Slazburg ile Avusturya Ligi'nde harikalar yaratan Mergim Berisha ve Schalke Akademisi'nin yetiştirdiği önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen fakat kariyeri düşüşte olan Max Meyer transfer edildi.

Mbwana Samatta, Mauricio Lemos, Steven Caulker gibi Pereira'nın kullanmadığı isimler kiralık olarak gönderilirken; Caner Erkin ve Nabil Dirar da serbest bırakıldı. Caner, Fatih Karagümrük'le anlaşırken; Dirar da Kasımpaşa'ya geçti.

Milli arada İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Filip Novak, Dimitris Pelkas iyileşti ancak Nazım Sangare, Jose Sosa sakatlandı. Ferdi Kadıoğlu'nun durumu da maç saati netleşecek.

Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia, Ekvador ile Güney Amerika'da Dünya Kupası eleme maçları oynayıp takıma geç katıldığı için hücumda Berisha'yı izleyebiliriz.

Son olarak Altay karşısında forvet arkasında Bright Osayi-Samuel ve Muhammed Gümüşkaya ilk 11'de başlamıştı. Pelkas yeni yeni iyileştiği için bir diğer yeni transfer Rossi ilk 11'de mücadeleye başlayabilir.

SİVASSPOR

Yeni sezona Avrupa kupası maçlarıyla başlayan Sivasspor, zorlu FC Kopenhag eşleşmesinden istediği sonucu alamayınca lige dönmüştü fakat ligde de istediği sonuçları henüz alamadı.

İlk 3 maç sonunda sadece 1 puan toplayabilen Yiğidolar'da TD Rıza Çalımbay; "Milli maç arasını iyi değerlendirdik. Sakat arkadaşlarımız döndü. Takım olarak hazır duruma geldik..." dedi.

Bu arada iyileşip İstanbul kafilesinde yer alan Pedro Henrique ile geçen sezon Süper Lig'de 25 gol katkısı yapan (11 gol - 14 asist) Max Gradel takımın en büyük kozları olacak.

Olarenwaju Kayode cezalı, Aaron Appindangoye ve Leke James sakat. Stoperde "Goutas & Camara" ikilisini izleyeceğiz.

James'in yokluğunda Mustapha Yatabare en ileride olacaktır, Kayode'nin yokluğunu da Jorge Feliz ya da Henrique doldurur.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takımın ligde oynadığı son 5 maçın tamamında "karşılıklı gol" izledik.

- İki takımın ligde oynadığı son 4 maçta Fenerbahçe galibiyeti yok! (3 Sivasspor galibiyeti - 1 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%60'lık kesim milli arada sakatları büyük ölçüde iyileşen ve hücuma önemli takviyeler yapan sarı-lacivertli ekibin kazanacağını düşünüyor...

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'nin MLS günlerine dönelim! DC United'a hat-trick...