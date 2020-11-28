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GeriFutbol Sivasspor'da 1 futbolcu ve teknik heyetten 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Haber Giriş: 28.11.2020 - 22:43 | Son Güncelleme:

Sivasspor'da 1 futbolcu ve teknik heyetten 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Sivasspor'da 1 futbolcu ve teknik heyetten 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 1 futbolcu ve teknik heyetten 2 kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve teknik heyetten 2 kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 3 kişinin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlandığı belirtildi.

Sivassporda 1 futbolcu ve teknik heyetten 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

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