Sivasspor'da 1 futbolcu ve teknik heyetten 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 1 futbolcu ve teknik heyetten 2 kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve teknik heyetten 2 kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, 3 kişinin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlandığı belirtildi.
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