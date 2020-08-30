MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSivasspor'a koronavirüs testi yapıldı
GeriFutbol Sivasspor'a koronavirüs testi yapıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 30.08.2020 - 12:12 | Son Güncelleme:

Sivasspor'a koronavirüs testi yapıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sivasspor'a koronavirüs testi yapıldı
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, futbolcu ve teknik heyete yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Gerede ilçesinde kamp yapan Sivassporlu futbolcular ve teknik heyetin Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kırmızı-beyazlı ekibimiz bu testle pandemi sürecinde 15. kez Kovid-19 testine tabi tutulmuş oldu." ifadelerine yer verildi.

Sivasspora koronavirüs testi yapıldı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle