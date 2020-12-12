Sivasspor'a İsrail'de büyük ayıp! Kafile havalimanında bekletildi

UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel-Aviv’e 1-0 yenilen Demir Grup Sivasspor’un Ben Gorion Havalimanı’nda saatlerde bekletilmesi camiada tepkiyle karşılandı. TSİ 01.00’de sona eren karşılaşmanın ardından hemen havalimanına giden Sivasspor kafilesi ancak saat 05.30’da havalanabildi. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, 01.30’da kapanacağı söylenen havalimanında kendileriyle sadece 1 personelin ilgilendiğini, işlemlerinin çok uzun sürdüğünü söyledi.

'Otobüse bindirip dolaştırdılar'

Başkan Otyakmaz şöyle devam etti: “Bize otomatik geçiş sisteminin arızalandığını söylediler. Uçak kalkış saati yaklaştığı zaman biraz hızlandırdılar. Ardından iki ayrı otobüse bindirip havalimanının içinde bizi uzun süre dolaştırdılar. Netice itibarıyla havalimanının kapandığını, uçuşun yapılamayacağını söylediler. Saat 05.30’a kadar bizi tuttular. Arzu etselerdi 43 kişiyi en fazla yarım saatte yollamak isterlerdi ama 2.5 saat oyaladılar. Tek hedefleri bize eziyet çektirmekti ama bunu başaramadılar. Bu tip şeylerin olabileceğini zaten biliyorduk

'Biz de böyle davranalım'

Maccabi Tel-Aviv Kulübünü de kınıyorum. İnsan biraz ilgilenir, çünkü biz onlara burada gayet iyi davrandık. Onların da biz oradan giderken ya da gidene kadar en azından gözleri üzerimizde olabilirdi. Bizler misafirperver insanlarız. Her gelen takım olsun, diğer misafirlerimiz olsun elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz ama kesinlikle birkaç kere başka takımların başına da geldi bunlar. Biz de onların basketbol, futbol takımlarına böyle bir muamele yaparsak sanırım bundan sonra tekrar yapmazlar.”

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