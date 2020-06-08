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GeriFutbol Sivasspor'a 4. kez koronavirüs testi yapıldı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.06.2020 - 12:14,Son Güncelleme:

Sivasspor'a 4. kez koronavirüs testi yapıldı

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Sivasspor'a 4. kez koronavirüs testi yapıldı
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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personele 4. kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında, A takım futbolcuları ve teknik heyetin 4. kez Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan personelimize dördüncü kez Kovid-19 testi yaptı. Daha önce 3 kez teste tabi tutulan takımımızda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı" ifadelerine yer verildi.

Sivasspora 4. kez koronavirüs testi yapıldı

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