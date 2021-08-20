Sivasspor'a 2-3 tane Max Gradel daha lazım

Efkan BUCAK - Ancak yenilmez değiller elbette. Bununla beraber dün Sivas’ta ne takım ne de taraftar buna inanmış gibi bir görüntü vermedi açıkçası. Konuk Danimarka ekibi daha ilk bölümlerdeki ataklarıyla tribünlere korku salarken Sivassporlu Kayode’nin 11. dakikada direkten dönen topu maçın kırılma anıydı. Nitekim Sivasspor ikinci yarıdaki gole kadar başka net fırsat bulamadı.

Konuk ekip maçta oyunun temposunu elinde tutan taraftı. Sivasspor’un şansı Ukraynalı hakem Belakin’in, Kopenhag’ın fiziğe dayalı sert futboluna fazla müsamaha göstermemesiydi. Hal böyle olunca Kopenhang cephesi dakikalar geçtikçe gerildi ancak Sivasspor rakibinin sinirlerinin zayıflığından faydalanamadı. Kırmızı Beyazlılar’da Max Gradel dışında ciddi anlamda gayret gösteren bir isim yoktu. Uğur da zaman zaman parladı, ki James’in golünün hazırlayıcısı oydu. Nijeryalı yeni transfer James’i ise gol dışında göremedik. Sivas’ta Gradel gibi mücadele eden 2-3 isim daha olsa durum daha farklı olabilirdi.

ARTIK MUCİZE GEREK

Dünkü maçta Sivas’ın savunmadaki zaafları kendisini gösterdi. Gerek bekler gerek stoperler hamle yapmakta geç kalıyorlar. Yenilen iki gol de savunma hatasıyla geldi. Açıkçası Parken’de Sivasspor’a bir mucize gerekecek. Kırmızı Beyazlılar ikinci maçta savunma hatalarını minimuma indirip Gradel, Kayode, Felix, Yatabare gibi yetenekli isimlerinden maksimum verim almalı.

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