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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 15:54 | Son Güncelleme:

Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, The Land of Legends Cup'ta dün oynanan maçta Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek, turnuvada finale yükselen ve Fenerbahçe'nin rakibi olan kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Beşiktaş maçında 90 dakika görev yapan futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Ardından top kampa, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, dar alan pas ve yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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