Sivasspor Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de oynadığı son 14 maçı kaybetmeyen Sivasspor; hem ligde devam eden en uzun serinin sahibi, hem de kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor. Son 12 iç saha maçını kaybetmeyen ve ligde devam eden en uzun serinin sahibi olan Sivasspor, aynı zamanda 2021 takvim senesinde evinde yenilgi almayan tek Süper Lig takımı konumunda.



Son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Yeni Malatyaspor, aynı sayıda galibiyeti önceki 20 karşılaşmada alabilmişti. Deplasmanda yedi maçtır kazanamayan ve son iki karşılaşmada gol sevinci yaşayamayan Yeni Malatyaspor, üç maçlık bir gol hasretini en son Şubat-Nisan 2019 arasında yaşadı. Sivasspor formasıyla çıktığı son dört Süper Lig maçında üç gol atan Olarenwaju Kayode, önceki 24 karşılaşmada rakip fileleri sadece bir kez havalandırabilmişti.Erdoğan Yeşilyurt, Süper Lig kariyerinde hem gol atıp hem de asist yaptığı iki Süper Lig maçından birini sezonun ilk yarısında Yeni Malatyaspor'a karşı oynadı.

Bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla en fazla gol atan oyuncu olan Adem Büyük, kariyerinde daha fazla lig golüne sadece 2007/08'de Altay formasıyla ulaştı. Sivasspor ile karşılaştığı ilk Süper Lig maçını kazanan İrfan Buz, daha sonraki iki mücadeleden puansız ayrıldı.

SİVASSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor Yeni Malatyaspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.