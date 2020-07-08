Süper Lig tarihinde daha fazla gole sahne olan ve berabere biten bir karşılaşma bulunmuyor. Bu sezon Süper Lig'deki ilk iç saha yenilgisini son karşılaşmada Kayserispor'dan alan Sivasspor, aynı zamanda ilk kez evinde oynadığı bir maçı gol atamadan tamamladı. Süper Lig'de çıktığı son altı deplasmandan puansız dönen ve kalesinde toplam 14 gol gören Yeni Malatyaspor, daha önceki altı dış saha karşılaşmasını kaybetmemişti.

Maçın oynanacağı haftaya puan durumunun son üç sırasında giren takımları konuk ettiği son yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Sivasspor, tek yenilgisini evindeki son karşılaşmada Kayserispor'dan aldı.Bu sezon Süper Lig'de 12 gol kaydeden Sivasspor oyuncusu Mustapha Yatabare, daha önceki iki sezonda attığı toplam gol sayısını geride bıraktı.

Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de attığı son üç golde Youssouf Ndayishimiye'nin doğrudan katkısı var. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig tarihinde Hikmet Karaman'a karşı ev sahibi olarak çıktığı sekiz maçta rakibine mağlup olmadı ancak son üç karşılaşma beraberlikle sona erdi. Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde çıktığı son dokuz deplasmanı kazanamayan Hikmet Karaman, son dış saha galibiyetini Sivasspor'u yenerek almıştı.

Sivasspor Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ligde 54 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Yeni Malatyaspor'un 29 puanı var.

Sivasspor'da 1 oyuncu sakat, 1 oyuncu cezalı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, biri sakat, diğeri sarı kart cezalısı 2 oyuncudan bu maçta yararlanamayacak.Sakatlığı nedeniyle orta saha oyuncusu Hakan Arslan bu maçta forma giyemeyecek, savunma oyuncusu Ziya Erdal da sarı kart cezası nedeniyle sahada yer alamayacak. Sivas ekibinde 2 oyuncu ise Yeni Malatyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Aaron Appindangoye ve Mamadou Samassa Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde ligin 32. haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.