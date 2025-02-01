Sivasspor Veljko Simic'i transfer etti

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Sivasspor, Sırp futbolcu Veljko Simic'i renklerine bağladı.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Veljko Simic ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Simic, başkan Bahattin Eken'in de katıldığı imza töreninde kendisini 2,5 yıllığına kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. 17 Şubat 1995'te Sırbistan'da dünyaya gelen Veljko Simic, futbola ülkesinde Kızılyıldız altyapısında aşladı. Ardından Basel, NK Domzale, Schaffhausen, Chiasso, Winterthur,Zemun ve Vojvodina forması giyen Simic son olarak Omonia Lefkoşa da forma giydi.

Profesyonel kariyerinde 334 maça çıkan Simic 55 gol atarken, 35 de asist yaptı.