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Sivasspor Veljko Simic'i transfer etti

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#Transfer#Sivasspor#Veljko Simic
Sivasspor Veljko Simici transfer etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 17:53

Ara transfer sezonunda çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Sırp futbolcu Veljko Simic'i kadrosuna kattı.

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Sivasspor, Sırp futbolcu Veljko Simic'i renklerine bağladı.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Veljko Simic ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Simic, başkan Bahattin Eken'in de katıldığı imza töreninde kendisini 2,5 yıllığına kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. 17 Şubat 1995'te Sırbistan'da dünyaya gelen Veljko Simic, futbola ülkesinde Kızılyıldız altyapısında aşladı. Ardından Basel, NK Domzale, Schaffhausen, Chiasso, Winterthur,Zemun ve Vojvodina forması giyen Simic son olarak Omonia Lefkoşa da forma giydi.

Profesyonel kariyerinde 334 maça çıkan Simic 55 gol atarken, 35 de asist yaptı.

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#Transfer#Sivasspor#Veljko Simic

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