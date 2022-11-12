Canlı anlatım: Sivasspor Ümraniyespor maçı

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Spor Toto Süper Lig 14. hafta maçında Sivasspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor.

SİVASSPOR 2-2 ÜMRANİYESPOR

İkinci yarı oynanıyor...

GOL: 27' Avounou, 31' Yatabare, 59' N'Jie, 83' Mrsic(pen.)

İlk yarı sonucu: 1-1

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Ziya, Saba, Robin Yalçın, Ulvestad, N'Jie, Gradel, Yatabare.

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Onur, Sackey, Serkan, Avounou, Geraldo, Del Valle, Umut.

İstanbul takımlarını konuk ettiği son altı Süper Lig maçını kazanamayan Sivasspor, Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı daha önceki 13 karşılaşmalık süreçte tek yenilgi almış ve toplam yedi gole kapama yapmıştı. Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetini Alanyaspor'u 3-1 yenerek alan Ümraniyespor, bu sezon lige yükselen takımlar arasında üst üste iki maç kazanan ilk ekip olmak için sahaya çıkıyor.

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Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan puansız ayrılan Sivasspor, üst üste dört yenilgi aldığı son seriyi ligden düştüğü 2015/16 sezonunda Okan Buruk yönetiminde yaşadı.

Ümraniyespor bu sezon Süper Lig maçlarının 46-60'ncı dakikaları arasında en fazla gol yiyen takım. Sivasspor ise şu ana kadar kaydettiği 11 golün sadece birini bu dilimde buldu. Dia Sabi'A, Sivasspor'un Süper Lig'de attığı son beş gole de doğrudan katkı sağladı. Opta'nın bu alanda analiz yapmaya başladığı 2010/11 sezonundan bu yana kırmızı-beyazlı formayla üst üste daha fazla golde payı bulunan tek isim Max-Alain Grade.

Süper Lig kariyerinde Ümraniyespor'a ilk kez rakip olmaya hazırlanan Mustapha Yatabare, ligde kaydettiği son altı golün dördünü İstanbul takımılarının filelerine gönderdi. Bu sezon Ümraniyespor'un Süper Lig'deki en golcü oyuncusu olan Umut Nayir, bu gollerin tamamını iç saha maçlarında kaydetti. Ümraniyespor formasıyla çıktığı son üç maçta birer gole doğrudan katkı sağlayan Geraldo'nun, Süper Lig kariyerinde daha önceki 23 karşılaşmada gol ya da asisti yoktu.

SİVASSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Sivasspor Ümraniyespor maçı saat 14:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.