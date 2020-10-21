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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 11:22 | Son Güncelleme:

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde sahaya çıkıyor! Rakip Villarreal...

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Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde sahaya çıkıyor! Rakip Villarreal...
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Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Demir Grup Sivasspor, gruptaki ilk maçında yarın İspanya temsilcisi Villarreal'e konuk olacak.

El Madrigal Stadyumu'ndaki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, beIN Sports kanalından naklen yayımlanacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları süren Aaron Appindangoye ve Erdoğan Yeşilyurt kadroda yer almadı.

Grubun diğer maçında ise Maccabi Tel-Aviv ile Karabağ karşı karşıya gelecek.

Sivasspor 2 eksikle Villarreal maçı için İspanyaya hareket etti
Sivasspor 2 eksikle Villarreal maçı için İspanya'ya hareket etti!

- Villarreal ligde ikinci sırada

Sivasspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi Villarreal, 6 haftası geride kalan İspanya 1. Ligi'nde (La Liga) aynı puanı paylaştığı Real Sociedad'ın ardından averajla ikinci sırada bulunuyor.

Villarreal, 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puan topladı. İspanya ekibi, bu maçlarda 8 gol atarken, kalesinde de 8 gol gördü.

Karabağ, Avrupa Ligindeki iç saha maçlarını Türkiyede oynamak istiyor
Karabağ, Avrupa Ligi'ndeki iç saha maçlarını Türkiye'de oynamak istiyor!

- Villarreal'de 4 eksik

Villarreal'de, Fas Milli Takımı'nda iken Kovid-19 testi pozitif çıkan Sofian Chakla, milli takımlarında sakatlanan Ekvadorlu futbolcu Pervis Estupinan ve İspanyol futbolcu Gerard Moreno ile eylül ayında sol diz bağından ameliyat geçiren ve sezonu kapatan Albert Moreno, Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

 

Sivasspor, UEFA Avrupa Liginde sahaya çıkıyor Rakip Villarreal...

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