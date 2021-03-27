Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı.
Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra dayanıklılık koşusu yaptı.
Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
İdmana, ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan Kerem Atakan Kesgin, Samba Camara, Max Gradel, Casimir Ninga ile salonda çalışan Fayçal Fajr katılmadı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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