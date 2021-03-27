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GeriFutbol Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 27.03.2021 - 16:17 | Son Güncelleme:

Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı.

Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra dayanıklılık koşusu yaptı.

Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

İdmana, ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan Kerem Atakan Kesgin, Samba Camara, Max Gradel, Casimir Ninga ile salonda çalışan Fayçal Fajr katılmadı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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