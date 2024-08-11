Sivasspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu! Sivasspr Trabzonspor canlı anlatım

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Trendyol Süper Lig ilk hafta heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla devam ediyor. İlk hafta maçlarında Svasspor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler merak içerisinde "Sivasspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edilen ayrıntılar belli oldu. Öte yandan karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler'de belli oldu. Peki, Sivasspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sivasspor Trabzonspor canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'lerle ilgili merak edilen detaylar...



SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



11 Ağustos Pazar günü bugün Sivasspor sahasında Tarbzonspor'u sahasında konuk edecek. Karşılaşma bugün saat 19.15'te başlayacak. Maç beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Sivasspor: Nikolic | Murat, Radakovic, Sonko, Uğur | Poungouras | Emrah, Charisis, Alex, Menig | Manaj.



Trabzonspor: Uğurcan | Malheiro, Savic, Denswil, Eren | Mendy, Cihan, Ozan | Visca, Trezeguet, Draguş

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SİVASSPOR VE TRABZONSPOR'DA SON DURUM



Ruzomberok galibiyetleri ile sezonu açan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Rapid Wien'e Papara Park'ta 1-0 kaybedip tur şansını zora sokmuştu.

Bordo-mavili ekip Avusturya'daki rövanş öncesi, Süper Lig'de sezonun ilk haftasında, Sivas deplasmanında ter dökecek.

Denis Draguş'u merkez forvet olarak izleyeceğiz. Umut Bozok deplasman kafilesinde yer almadı.

Anthony Nwakaeme ve Mislav Orsic yedekte bekleyecek, kanatlarda Edin Vişça ve Mahmoud Trezeguet forma giyecek.

Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, John Lundstram ve Batista Mendy dörtlüsünden ikisi "orta ikiliyi" oluşturacak.

Sağ bekte Pedro Malheiro, sol bekte Eren Elmalı formaya yakın.

Geçtiğimiz sezonu 7. sırada bitiren Sivasspor'da ise Hakan Arslan, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye ve Clinton N'Jie ile yollar ayrıldı.

Savunmaya "Uros Radakovic & Noah Sonko Sundeberg", orta alana Alex Pritchard takviyeleri yapıldı. Rey Manaj "şu an için" elde tutuldu.

İki takım arasında oynanan son 6 maçın sadece 2'sini Trabzonspor kazanabildi. (2B - 2 Sivasspor galibiyeti)

Bülent Uygun, Abdullah Avcı'ya 12 kez rakip oldu ve bu 12 maçın 7'sinde sahadan galip ayrıldı. (2 beraberlik)