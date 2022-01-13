Sivasspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakanın detayları

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Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta maçında Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Müsabaka öncesi, maça dair ayrıntılar başta iki takım taraftarları olmak üzere futbolseverlerce sorgulanıyor. İşte, Sivasspor-Trabzonspor maçının detayları...

Sivasspor ile Trabzonspor, 15 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30'da yapılan idmanda bordo-mavililer ısınma koşusu, pas, 5'e 2 çalışması ve bölgesel antrenman yaptı. Bugünkü idmana koronavirüs testi pozitif çıkan Siopis ile ülkesinin milli takımında katıldığ idman sırasında sakatlanan Djaniny katılmadı. Bordo-mavilier yarın yapılacak son hazırlıkların ardından havayoluyla Sivas deplasmanına hareket edecek.

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HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir - Konyaspor maçı, Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın programı şöyle:

14 Ocak Cuma:

20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK

20.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Göztepe

15 Ocak Cumartesi

13.30 Adana Demirspor - Y. Kayserispor

16.00 V. Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

16.00 D. G. Sivasspor - Trabzonspor

19.00 F. T. Antalyaspor - Fenerbahçe

16 Ocak Pazar

13.30 Altay - A. Alanyaspor

16.00 GZT Giresunspor - Kasımpaşa

19.00 A. Hatayspor - Galatasaray