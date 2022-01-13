Sivasspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakanın detayları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması...'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması...#Doğum Koçu
Sular 2 metre yükseldi, göl taştı.... Köyceğiz sular altında kaldıSular 2 metre yükseldi, göl taştı.... Köyceğiz sular altında kaldı#Muğla
Ahmet Çalık için aradım, telefonumu açmamasına çok sevindim'Ahmet Çalık için aradım, telefonumu açmamasına çok sevindim'#Beşiktaş
AB Büyükelçileriyle toplantı... Cumhurbaşkanı Erdoğandan iş birliği ve diyalog çağrısıAB Büyükelçileriyle toplantı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş birliği ve diyalog çağrısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim dolduTıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim doldu#Organ Nakli
Kasaptan et almıyorum, kuzuyu kestiriyorum demişti Tartışılan sözlerine açıklık getirdi'Kasaptan et almıyorum, kuzuyu kestiriyorum' demişti! Tartışılan sözlerine açıklık getirdi#Mustafa Destici
Sosyal medya devine şok Almanya tehdit etti: Kapatabiliriz...Sosyal medya devine şok! Almanya tehdit etti: Kapatabiliriz...#Telegram
Galatasarayda Marcao trafik kazası geçirdiGalatasaray'da Marcao trafik kazası geçirdi!#Marcao
Büyük skandal patladı: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Derhal silin talimatı verildi...Büyük skandal patladı: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 'Derhal silin' talimatı verildi...#Europol
Guardioladan Torrent sözleri G.Sarayın başına geçince yeniden gündem oldu...Guardiola'dan Torrent sözleri! G.Saray'ın başına geçince yeniden gündem oldu...#Galatasaray
Görüntüler gündem olmuştu... MSB inceleme başlattıGörüntüler gündem olmuştu... MSB inceleme başlattı!#Bülent Ersoy
Kim skandal yaratsa en yakın destekçisi oluyor: Cinsel istismar davasında gizli silahKim skandal yaratsa en yakın destekçisi oluyor: Cinsel istismar davasında "gizli silah" #Prens Andrew
Uzmanlar son sözü söyledi: Artık sıra erkeklerdeUzmanlar son sözü söyledi: Artık sıra erkeklerde!#Çin
Sevgilisinin ölümüyle yıkılmıştı... Gülçin Ergülden yeni paylaşımSevgilisinin ölümüyle yıkılmıştı... Gülçin Ergül'den yeni paylaşım#Güşçin Ergül
Emine Ünün gözyaşları... Annem bana iyi ki koronavirüs bulaştırdıEmine Ün'ün gözyaşları... 'Annem bana iyi ki koronavirüs bulaştırdı' #Emine Ün
HABERLERSpor Arena Haberleri

Sivasspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakanın detayları

#Sivasspor-Trabzonspor Maçı#Süper Lig
Sivasspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda İşte müsabakanın detayları

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor karşılaşması hazırlıklarını sürdürdü. Koronavirüs testi pozitif çıkan Siopis idmana katılmadı. Peki, Sivasspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta maçında Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Müsabaka öncesi, maça dair ayrıntılar başta iki takım taraftarları olmak üzere futbolseverlerce sorgulanıyor. İşte, Sivasspor-Trabzonspor maçının detayları...

Sivasspor ile Trabzonspor, 15 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30'da yapılan idmanda bordo-mavililer ısınma koşusu, pas, 5'e 2 çalışması ve bölgesel antrenman yaptı. Bugünkü idmana koronavirüs testi pozitif çıkan Siopis ile ülkesinin milli takımında katıldığ idman sırasında sakatlanan Djaniny katılmadı. Bordo-mavilier yarın yapılacak son hazırlıkların ardından havayoluyla Sivas deplasmanına hareket edecek.

Haberin Devamı

HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir - Konyaspor maçı, Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın programı şöyle:

14 Ocak Cuma:

20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK
20.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Göztepe

15 Ocak Cumartesi

13.30 Adana Demirspor - Y. Kayserispor
16.00 V. Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor
16.00 D. G. Sivasspor - Trabzonspor
19.00 F. T. Antalyaspor - Fenerbahçe

16 Ocak Pazar

13.30 Altay - A. Alanyaspor
16.00 GZT Giresunspor - Kasımpaşa
19.00 A. Hatayspor - Galatasaray

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivasspor-Trabzonspor Maçı#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler

BAKMADAN GEÇME!

Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler