Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Haberin Devamı

Sivasspor Trabzonspor maçı ile iki takımın 3 puan mücadelesi ekranlara gelecek. Liderliği 10 puan farkla sürdüren Trabzonspor, 29 puanla 20'nci sırada yer alan Sivasspor ile karşılaşacak. Peki, Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 21'inci Hafta mücadelesinde Sivasspor, Trabzonspor ile karşılaşacak. 15 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports HD 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Erdoğan, Kerem, Sefa, Henrique, James

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, İsmail, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdulkadir, Visca, Cornelius

Haberin Devamı

SİVASSPOR ANALİZ

Konya deplasmanında 1-0 kazanarak ligin ikinci yarısına başlayan Sivasspor'da 3 önemli eksik var!

Tecrübeli kaptan, orta sahanın en önemli ismi Hakan Arslan sakat; Fayçal Fajr ve Max Gradel ülkelerinin milli takımları ile (Fas & Fildişi Sahili) Afrika Uluslar Kupası'nda...

Kaptan ve Fajr'ın yokluğunda orta alanda Isaac Cofie ile Kerem Atakan Kesgin'in yanında Koray Altınay izleyebiliriz.

Yiğidolar zorlu maç öncesi son antrenmanı basına kapalı yaptı ve sonrasında sadece Hakan Arslan'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme paylaştı. Hafif sakatlıkları bulunan tecrübeli sol bek Ziya Erdal, as kaleci Ali Şaşal Vural ve as savunmacı Caner Osmanpaşa'nın durumları maç saati netleşecek.

TD Rıza Çalımbay'ın ilk 11'deki kaleci tercihi Muammer Yıldırım, stoper ikilisi "Goutas & Camara" olabilir.

TRABZONSPOR ANALİZ

Konyaspor'un evinde Sivasspor'a yenildiği hafta Yeni Malatyaspor engelini kayıpsız geçen Trabzonspor, zirvede farkı yeniden 10 puana çıkartmıştı.

Bordo-mavili ekipte yeni transferler Edin Vişça, Tymoteusz Puchacz ve Yusuf Erdoğan deplasman kafilesinde yer aldı.

TD Abdullah Avcı son 4 resmi maçı kaçıran Vitor Hugo'yu riske etmeyecektir. Stoperde "Hüseyin & Denswil" devam eder; sol bekte bir diğer yeni transfer Puchacz'ı izleyebiliriz.

Haberin Devamı

Manolis Siopis ve Anthony Nwakaeme koronavirüs karatinasında. Nwakaeme'nin yokluğunda Vişça'nın ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Son 5 lig maçında 6 gol katkısı (5 gol - 1 asist) veren Andreas Cornelius'u hücum merkezinde görmeye devam edeceğiz. Vişça'nın ters kanadında Abdülkadir Ömür oynar, arkalarında "Dorukhan, Hamsik & Bakasetas" üçlüsü olur.