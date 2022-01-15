Canlı anlatım: Sivasspor Trabzonspor maçı

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

SİVASSPOR 1-0 TRABZONSPOR

GOL: 20' Leke James

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali, Ahmet, Camara, Caner, Uğur, Cofie, Özkan, Erdoğan, Kerem, Henrique, James.

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius.

SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 21'inci Hafta mücadelesinde Sivasspor, Trabzonspor ile karşılaşıyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşma, Bein Sports HD 1 ekranlarından canlı izlenebilir.

SİVASSPOR ANALİZ

Konya deplasmanında 1-0 kazanarak ligin ikinci yarısına başlayan Sivasspor'da 3 önemli eksik var!

Tecrübeli kaptan, orta sahanın en önemli ismi Hakan Arslan sakat; Fayçal Fajr ve Max Gradel ülkelerinin milli takımları ile (Fas & Fildişi Sahili) Afrika Uluslar Kupası'nda...

Haberin Devamı

TRABZONSPOR ANALİZ

Konyaspor'un evinde Sivasspor'a yenildiği hafta Yeni Malatyaspor engelini kayıpsız geçen Trabzonspor, zirvede farkı yeniden 10 puana çıkartmıştı.

Bordo-mavili ekipte yeni transferler Edin Vişça, Tymoteusz Puchacz ve Yusuf Erdoğan deplasman kafilesinde yer almıştı. Bosna Hersekli yıldız maça ilk 11'de başlıyor.