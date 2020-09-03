Sivasspor, The Land of Legends Cup finaline hazırlanıyor!
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, The Land of Legends Cup'ta cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam eden idman, 3 grup halinde yapılan yarım saha çift kale maçla sona erdi.
Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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