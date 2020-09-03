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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 15:05 | Son Güncelleme:

Sivasspor, The Land of Legends Cup finaline hazırlanıyor!

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Sivasspor, The Land of Legends Cup finaline hazırlanıyor!
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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, The Land of Legends Cup'ta cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. 



Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam eden idman, 3 grup halinde yapılan yarım saha çift kale maçla sona erdi.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor, The Land of Legends Cup finaline hazırlanıyor

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