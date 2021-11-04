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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan oyuncularına destek

#Sivasspor#Rıza Çalımbay#Süper Lig
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbaydan oyuncularına destek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, oyuncularına güvendiğini ve ligde çok iyi şeyler yapacaklarını belirtti.

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Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ligin 12. haftasında iç sahada Giresunspor ile yapacakları maça kazanmak için çıkacaklarını vurguladı.

Ligde oynadıkları her maçta gol atıklarına ancak beklemedikleri anlarda şanssız goller yediklerine değinen Çalımbay, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman mücadeleden kopmuyoruz. Giresunspor maçı kendi sahamızda, taraftarımızın önünde mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Milli maç arasına iyi bir şekilde girip, sakat arkadaşlarımız da iyileştiğinde daha iyi şekilde devam edeceğiz. Herkes farklı düşünebilir ama biz oynadığımız oyundan memnunuz. İyi şeyler yapıyoruz ama hep son dakikalarda gol yedik. Takımıma, oyuncularıma yürekten inanıyorum. Biz çok iyi şeyler yapacağız. Geçen sezon nasıl başardıysak, ondan önceki sezon nasıl başardıysak aynısını yapacağız. Türkiye'de tahminime göre iki sene üst üste Anadolu'dan bir takım Avrupa'ya gitmemiştir. Aynı şekilde hedefimiz hiç değişmiyor. Bizim hedefimiz yine yukarılara oynamak. Başka düşüncemiz yok."

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki şansını da değerlendiren Çalımbay, "Milli takımımızın her şeyden önce kendi maçlarını kazanması gerekiyor. Oynayacağımız maçları kazanacak kapasitede bir takımız, çok iyi oyunculara sahibiz, ben iyi şeyler yapacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Çalımbay, Yunan stoper Dimitrios Goutas'un ilk kez Yunanistan Milli Takımı'na çağrılmasına da değinerek, "Bunu gerçekten hak ediyor. Çok iyi, profesyonel bir oyuncu. Çok kaliteli bir insan. İşini de çok iyi yapıyor. Disiplinlidir, riske girmez, arkadaşlarıyla diyaloğu iyidir. İnşallah çok başarılı olur." değerlendirmesinde bulundu.

- "Taraftarlarımıza haksızlık yapıldı"

Giresunspor karşısında taraftara çok ihtiyaç duyacaklarını belirten Çalımbay, şöyle devam etti:

"Çok sayıda taraftarımız, evimizde oynadığımız son lig maçında haksız yere ceza aldı. Adana Demirspor maçında taraftarımıza da haksızlık yaptılar. Hakemin yönetiminden dolayı zaten gerginlik yaşandı. Sen öyle bir penaltı verirsen taraftarı sinirlendirirsin. Hakemlerin taraftarı da düşünmesi gerekiyor. O gün hakem, futbolcuları, bizleri, tribünleri hepimizi gerdi. Bizim işimiz futbolumuzu oynamak. Maça gelemeyecek taraftarımıza yazık, üzgünüz. Gelecek olan taraftarımızın desteği ile inşallah bu maçı kazanacağız."

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#Sivasspor#Rıza Çalımbay#Süper Lig

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