Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç sözleri: 'Etkileniyorlar...'

Çalımbay, sahalarında Kayserispor'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını aktardı.

Kaçırdıkları penaltı pozisyonu öncesinde bir toplarının da direkten döndüğünü belirten Çalımbay, "Onları atabilseydik veya penaltıyı iyi bir şekilde kullanabilseydik, maç daha farklı olabilirdi." dedi.



Karşılaşmanın ilk yarısında beklemedikleri bir gol yediklerini dile getiren Çalımbay, "İkinci yarı kendimizi toparladık ve bayağı üstün oynadık. Ataklar da geliştirdik. Maalesef son paslarda istediğimiz şeyleri yapamadık." diye konuştu.



- "Mağlubiyetten ders çıkartacağız"



Beklemedikleri bir penaltıdan gol yediklerini aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:



"Bütün riskleri göze aldık. Maalesef gol atamadık ama iyi pozisyonlar bulduk. Neticede bazı arkadaşlarımızdan memnun değiliz, kesinlikle değiliz. Sanki lig bitmiş gibi oynadılar. En çok üzüldüğüm Mert Hakan'ın penaltıyı kaçırması ve sonra da çok aşırı şekilde üzülmesi. Oyundan koptu biraz. Belki çok iyi bir şekilde devam edebilseydi, maçı çeviren arkadaşımız olacaktı. Her futbolcunun ve her takımın başına geliyor. Bu mağlubiyetten ders çıkartmak gerekiyor. Önümüzde 5 maçımız var ve inşallah yaptığımız hatalardan ders çıkartırsak, çok iyi bir şekilde bitereceğiz."



- "Mert Hakan ve Emre'yi çok seviyorum"



Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın transfer söylentilerinden etkilendiklerini aktaran Çalımbay, "İki oyuncumuz sürekli şekilde konuşuldu. Ben ve yöneticilerimiz, maçlarını bitirip öyle gitsinler diye konuştuk ama ne olursa olsun mutlaka etkileniyorlar." açıklamasında bulundu.



Çalımbay, transfer söylentileri nedeniyle bu oyuncuların maçlara kendilerini tam veremeyebileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Ben ikisini de çok seviyorum. Biz çok başarılı şeyler yaparken onların payları çok büyüktü. İnşallah kalan 5 maçta da iyi oynarlar. İnşallah istedikleri yerlere giderler ama tabii ki lig devam ederken böyle şeyler ortaya çıktığı zaman maalesef eleştiriler de gelebilir ama yapacak bir şey yok. Kalan 5 maçta görev verdiğim takdirde onlar da ellerinden geleni yapıp, görevlerini tamamlayacaklar."



- "Ligi daha erken bitirebilirdik"



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ligin erken başlatıldığını savunan Çalımbay, "Oyuncular artık bıktılar. Aylardır evlerinden çıkmıyorlar, tesislerden çıkmıyorlar, bir sürü şeyle uğraşıyorlar." şeklinde konuştu.



Çalımbay, futbolcuların psikolojik açıdan sıkıntı yaşadığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Oyuncuların tek beklediği, ligin biran önce bitmesi ve 1-1,5 ay izin verilmesi. Ondan sonra tekrar kendilerine gelmeleri lazım. Yabancı arkadaşlarımız aylardır evlerine gidemedi, aylardır ailesini göremeyen arkadaşlarımız var. Oyuncularımız o kadar sıkıntı yaşıyor ki onun için federasyonun veya kim ilgileniyorsa anlayışlı olmaları gerekiyor. Oyunculara yazık. Ligi daha erken bitirebilirdik. Bu ligi 1 ayda da bitirebilirdik. Bir de ligi erken başlatırlarsa, en büyük olay o olur, çok büyük yanlış yaparlar. Çünkü oyuncular şu anda bitik, her açıdan bitikler yani."

