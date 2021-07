Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: 'Takımıma inanıyor, güveniyorum'

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2’nci eleme turu rövanşında yarın Moldova ekibi Petrocub Hincesti ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor’un teknik direktörü Rıza Çalımbay ve kaleci Muammer Yıldırım maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Çok güzel bir kamp geçirdikten sonra bizim, taraftar ve Sivasspor’umuz için ve Türkiye’nin puanı açısından çok önemli bir maça gittik. Oradaki ilk maçımızı 1-0 kazandık. Bu maçın ilk yarısıydı, ikinci yarısında yarın kendi sahamızda oynayacağız. Kolay bir rakip değil, gerçekten çok mücadele eden ve disiplinli bir takım. Eğer iyi konsantre olmazsak, oyunun içinde kalmazsak, çok sıkıntılar yaşayabiliriz. Onun için ilk maçta nasıl disiplinli oynadıysak, aynı şekilde oynamamız gerekiyor, hatta daha üstüne çıkmamız gerekiyor. En büyük avantajlarımızdan bir tanesi de taraftarımızla maçı oynamak. Onların desteğiyle biz çok güzel şeyler başardık, aynısını da onların desteğiyle burada başarmak istiyoruz" dedi.



"TAKIMIMA İNANIYOR, GÜVENİYORUM"



Geçen sezon Avrupa kupalarında şanssızlıklar yaşadıklarını söyleyen Çalımbay, "Kadro ve sakatlıklar açısından sıkıntılar yaşadık. İstediğimiz şekilde bitiremedik, çünkü baktığımız zaman rahatlıkla çıkabileceğimiz bir gruptu. Ama maalesef bazı aksiliklerden dolayı olmadı. İnşallah bu sene bunu telafi etmeye çalışacağız. Turu geçersek çok çalışacağız. Herkes dışardan baktığı zaman Moldova takımı bu, her türlü yener gözüyle bakılıyor. Ama öyle değil, gerçekten öyle değil. İyi bir takım söylediğim gibi. Eğer bize iyi bir takım çıksaydı, çekinmezdim ama böyle maçlarda bizim daha fazla konsantre olmamız gerekiyor, daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor, daha fazla oyunun içinde olmamız gerekiyor. Kampa geç katılan arkadaşlarımız oldu. Onlar da net şekilde hazır değiller. Ama dediğimiz gibi buradaki maç her açıdan önemli olduğu için bizim mutlaka bu maçı çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Takımıma inanıyorum, güveniyorum ve taraftarımızın da desteğiyle yarınki maçtan istediğimiz şekilde ayrılırız. Ondan sonra zaten yolumuz Avrupa Kupaları’nda çok uzun. Sivasspor olarak sonuna kadar gitmeye çalışacağız. İnşallah geçen seneki gibi sakatlıklar, hastalıklar yaşamazsak iyi bir yerde bitireceğimize ve oyuncularımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.



"KAZANMAK İÇİN BÜTÜN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ"



Taraftarın desteği ile çok maç kazandıklarını hatırlatan Çalımbay, "Aramızdaki bazı arkadaşlarımız daha önce hiç taraftarımızla buluşmamıştı. Taraftarlar da artık onları canlı şekilde görecekler. Bazı hazır olmayan arkadaşlarımız var, yeni transfer arkadaşlarımız geç katıldı. Onlar için bu maç çok önemli. Normalde bu maçlar olmasaydı ilk kampımızı yapıp, yurt dışında hazırlık maçlarını oynuyor olacaktık. Ama biz bunu hazırlık maçı olarak görmüyoruz. Bu maçlar diğer arkadaşlarımızın maç temposu kazanmaları açısından çok önemli. Ama her şeyden önemli olan hem ülke puanı açısından ve hem bizim açımızdan kazanmamız gerekiyor. Arkadaşlarıma güveniyorum, herkes elinden geleni yapacak ve kazanmak için bütün gayreti göstereceğiz. İlk maçın 1-0 bitmesi önemli ama artık eskisi gibi değil, orada kazanınca avantajlı oluyorduk. Onun için, onu düşünerek kazanmak için oynayacağız. Futbol prensibimde deplasmanda ve içeride de rakip kim olursa olsun galibiyete oynayan bir oyun oynatıyorum. Aynısı olacak. İnşallah iyi bir şekilde bitireceğiz" ifadelerini kullandı.



"BU MAÇ ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"



Kaleci Muammer Yıldırım ise, "Bu maç hem bizim hem de ülkemiz için çok önemli. Puanlara ihtiyacımız var. İlk maç kolay olmadı. Karşımızda hareketli bir takım vardı ama kazanmasını bildik. İlk maçta avantajı elde ettik. İkinci maçta da iyi konsantre olup, maçta iyi bir disiplinle tekrardan kazanıp, taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz. Yarın ilk defa taraftarlarımızla buluşacağız, heyecanlıyız. Kazanarak turu atlayıp onlara da armağan etmek istiyoruz" dedi.