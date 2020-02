Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Sörloth'u beklemiyorduk"

Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Rıza Çalımbay'ın açıklamaları;

Maça başlar başlamaz hemen başında gol yemek iyi bir şey değil. Ancak bir bakıma da iyi bir şey, baştan yersen kurtarma şansın olur. Tamam biz ilk golü yedik ama ikincisini yemememiz gerekiyordu. Bir korner atarken, dönüşü bize gol oldu. Sonradan ikinci yarıda toparlandık. Özellikle son 20-25 dakika güzel şeyler yaptık.

"Üstümüzde bir şanssızlık var; sakatlık. Üç arkadaşımız da sakatlanarak oyundan çıktı. Zaten ofans açısından oyuna müdahale etme şansımız yoktu. Yasin'in dışında kimse yoktu Yasin'i kullandık, o da çok iyi işler yaptı. Gelirken zaten kadro açısından sıkıntılıydık. Biz, bugüne kadar oynadığımız her maçta gol attık. Hiçbir zaman oyundan kopmadık, her türlü riske de girdik ikinci yarıda."

SÖRLOTH'U BEKLEMİYORDUK

"Sörloth'un cezalı durumunun böyle olacağını tahmin etmiyorduk veya böyle bir şey beklemiyorduk. Hakikaten de takım için çok etkili birisi. Gerçekten tek başına çok iyi şeyler yapan birisi. Oyunu soğutan, durduran, pozisyonları yaratan birisi. Son anda beklemiyorduk, gerçekten beklemiyorduk böyle bir şeyi. Böyle bir şey olunca bu da bizde şok etkisi yaptı. Yine de arkadaşlarımızın bilmesi gerekiyordu. Ona göre de tedbir aldık, söyledi, özelliklerini tek tek söyledik ama maalesef bence ilk golde hata yaptık. Ancak ikinci golde şans oldu biraz bence. Ben takımdan memnunum, ne olursa olsun eksik olalım ya da başka bir şey olsun hiç oyundan kopmadan biz mücadelemizi yaptık."

"Bizim için yeni bir dönem başlıyor. Biz 11 günde 3 tane maç oynadık. Dar bir akdroyla oynadık. Arkadaşlarımızın yorhunlukları normal. Alanya maçımız var, en önemli maçımız. Onu da inşallah iyi bir şekilde geçip, normal bir periyota giriyoruz artık. Ondan sonra bir çok iyi olacağız. Sakatlığı bulunan arkadaşlarımız da gelecekler. Onların da katılımıyla beraber güzel günler yaşayacağız."





