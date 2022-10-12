Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: 'Rakibimiz tehlikeli bir takım'

Haberin Devamı

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. hafta maçında yarın Kosova temsilcisi Ballkani'ye konuk olacak. Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay, Fadil Vokrri Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, Ballkani maçını kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını vurgulayarak, “Bu maçın önemi büyük, geçen hafta sahamızda mağlup olduktan sonra bu maçın önemi daha da arttı. Mutlaka bizim buradan puan ya da puanlar almamız gerekiyor. Takımız tanıyoruz, oynadık. İyi takım ve tehlikeli bir takım. Bizim çok dikkat edeceğimiz yerler var. Geçen maç skoru çevirebilecek her şeyi yakaladık ama maalesef beklemediğimiz goller yedik kendi sahamızda. Çok da pozisyonumuz oldu, özellikle ikinci yarı çok iyi oynadık. İlk yarısı Sivas’ta bitmişti maçın, ikinci yarısını da burada oynayacağız. Buradaki amacımız kazanmak. Başka bir düşüncemiz yok ama kolay bir maç olmayacağını biliyoruz. Zorlu bir maç olacak. Eğer geçen lig maçında oynadığımız gibi disiplinli oyundan kopmazsak, gelen pozisyonları çok iyi şekilde değerlendirirsek orada yediğimiz goller gibi goller yemezsek buradan biz istediğimiz şekilde ayrılabiliriz. Bu maçı kazanmak istiyorsak en önemli şey oyun disiplini, konsantre ve mücadele. Bunları yaptığımız zaman buradan istediğimiz şekilde ayrılabiliriz” dedi.

Haberin Devamı

“Sahayı düzeltme şansı maalesef yok”

Bir gazetecinin “Stadyumun sahasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklindeki sorusuna Çalımbay, “Stadyum sıkıntıları olduğu için normal karşılamak gerekiyor. Burası bize yakın bir yer. Yapacak bir şey yok. İki takım içinde aynı zemin. Sahayı düzeltme şansı da maalesef yok. Onun için burada ne olursa olsun mücadele edeceğiz. Bundan önce oynadığımız CFR Cluj maçının sahası da hemen hemen aynıydı. Değişen bir şey yok o yüzden. Değişen tek şey bizim hedefimizin olması. Bu maçı mutlaka bizim en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor eğer gruplardan çıkmak istiyorsak” yanıtını verdi.



“Ballkani çok iyi takım”

Ballkani’yi küçümsemediklerini ve çok iyi bir takım olduğunu sözlerine ekleyen Çalımbay, “Ballkani takımını küçük görmek veya zayıf takım demek doğru değil. Bene geçen maç başlamadan öncede söyledim. Buranın şampiyon takımı ve ligde de gayet iyi giden bir takım. Biz maç oynamadan önce bir antrenör arkadaşımızı buraya gönderdik ve takımı izledik. Takımın analizini yapıp her şeyi çıkardık. Sıradan bir takım değil. Bana göre çok iyi bir takım. Çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Biz ilk maçta çok dikkat ettik. İkinci yarı gerçekten mükemmel oynadık. 3-1’den 3-3’ü yakaladık. O golü yiyeceğimizi beklemiyorduk. Biz 4. golü ararken maalesef gol yedik ama küçümseme gibi bir şey yok. Bana göre Ballkani çok iyi takım. Bu grubun en iyi takımlarından bir tanesi” diye konuştu

Haberin Devamı