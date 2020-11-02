Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: 'Maça iyi başladık ama...'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da maça çok iyi başladıklarını ve istedikleri golü bulduklarını söyledi.

Beklemedikleri şekilde kısa sürede gol yediklerini hatırlatan Çalımbay, "Bu gol bizi üzdü. Kendi adımıza batığımız zaman bu oyun bizi kurtarmaz. Bu oyunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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