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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 23:12 | Son Güncelleme:

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: 'Maça iyi başladık ama...'

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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: 'Maça iyi başladık ama...'
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Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay maçı değerlendirdi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da maça çok iyi başladıklarını ve istedikleri golü bulduklarını söyledi.

Beklemedikleri şekilde kısa sürede gol yediklerini hatırlatan Çalımbay, "Bu gol bizi üzdü. Kendi adımıza batığımız zaman bu oyun bizi kurtarmaz. Bu oyunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Maça iyi başladık ama...

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