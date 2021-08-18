Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: 'Kazanmaktan başka hiçbir düşüncemiz yok'

Çalımbay, karşılaşmanın oynanacağı Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Kopenhag'ın iyi bir takım olduğunu belirtti.

Kendi sahalarında iyi bir sonuç alarak Danimarka'ya avantajlı gitmek istediklerini belirten Çalımbay, "Bundan önce oynadığımız 4 maçı da çok iyi bir şekilde bitirdik. Kolay takımlar değillerdi. Çok zorlandığımız anlar da oldu. Özellikle Dinamo Batum ile burada oynadığımız maç 120 dakika sürdü. Ondan iki gün sonra bir lig maçı oynadık. Bu lig maçından iki gün sonra da tekrar bu maçı oynayacağız." dedi.

Çalımbay, kendi sahalarında oynayacakları karşılaşmanın kolay olmayacağını vurgulayarak, "Bu maçı kazanmaktan başka hiçbir düşüncemiz yok. Burada gol yemeden kesinlikle gol atmamız gerekiyor. Bu karşılaşmanın neticesi de kesinlikle Danimarka'da belli olur. Onun için gol atmamız için ne gerekiyorsa onu yapmamız lazım. Başka bir düşüncemiz yoktur. " diye konuştu.

Kopenhag'ın sürekli Avrupa kupalarına katılan bir takım olduğunu aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Kendi ülkesinde de çok iyi olan bir takım. Hatta geçen günlerde de en iyi oyuncusunu Galatasaray'a verdi. Çok zorlanacağımız bir maç olacak. Karşımızdaki takım çok disiplinli bir takım. Oyun disiplinini hiç bozmayan kuvvetli ve çok mücadele eden bir takım. Biz de ona göre her türlü tedbirimizi aldık. Buna göre de oynamamız gerekiyor. Kopenhag takımını seyrettik ve seyrettirdik, analizlerini yaptık. Ona göre de taktiğimizi yapacağız. Kendi düşüncemize göre futbolumuzu oynayacağız. Her zaman her yerde tek düşüncemiz deplasmanda olsun, içeride olsun galibiyet. Başka bir şey düşünmüyoruz. Bu maçta da hedefimiz aynı şey olacak. Ama zorlu bir maç bizi bekliyor, bunun farkındayız. Ben takımıma yürekten inanıyorum. Çok iyi şeyler yağacağımıza kesinlikle inanıyorum. Yarın ki maç bizim için bir final niteliğindedir. Herkes de bunun farkında. Bunu da inşallah iyi bir şekilde bitireceğiz."



- "Mücadeleci, kıran kırana geçecek çok iyi bir maç olacak"



Çalımbay, bir gazetecinin "rakibin öne çıkan özelliklerini ve buna karşı aldıkları önlemleri" sorması üzerine, "Kopenhag oyun disiplini çok iyi olan bir takım. İngiliz takımları gibi çok iyi kanatlara ve orta sahaya sahipler. Kopenhag takımı her yönüyle tehlikeli. Bizim hiçbir şeyi şansa bırakmadan oynamamız gerekiyor. İyi bir takım ama biz de iyi bir takımız. Bizim tek sıkıntımız takım olarak eksik olmayalım. Bunun dışında hiçbir sorunumuz yok. Ama takımda bir yorgunluk var. Bunu gizlememize gerek yoktur. Avrupa yolunda devam etmek istiyorsak, burayı geçmemiz gerekiyor. Her turu geçtikten sonra karşına daha güçlü bir takım geliyor. Yarın burada mücadeleci, kıran kırana geçecek çok iyi bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sivasspor'un forvet oyuncusu Leke James ise, "Bu maçta elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunun için bütün hazırlıkları yaptık. Her şey için hazırız. Hocamızın talimatlarını da biliyoruz. Sahada da ne yapacağımızı biliyoruz. Umarım çok güzel bir maç olur." ifadelerini kullandı.