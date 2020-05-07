Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan Vali Salih Ayhan'a ziyaret

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çalımbay ile kulüp başkan vekili Erdal Sarılar ve yardımcı antrenör Ayhan Tenbeloğlu'nun, Vali Ayhan'ı makamında ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Ziyarette, 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig maçlarında alınacak önlemler ve izlenecek yol haritasının görüşüldüğü ifade edildi