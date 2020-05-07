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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.05.2020 - 18:50,Son Güncelleme:

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan Vali Salih Ayhan'a ziyaret

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Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan Vali Salih Ayhan'a ziyaret
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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çalımbay ile kulüp başkan vekili Erdal Sarılar ve yardımcı antrenör Ayhan Tenbeloğlu'nun, Vali Ayhan'ı makamında ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Ziyarette, 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig maçlarında alınacak önlemler ve izlenecek yol haritasının görüşüldüğü ifade edildi

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