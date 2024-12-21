×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Sivasspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Sivasspor Samsunspor maçı canlı izle

Güncelleme Tarihi:

#Sivasspor - Samsunspor#Sivasspor Samsunspor Maçı#Süper Lig
Sivasspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig Sivasspor Samsunspor maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2024 11:14

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşmanın hazırlıkları tamamlanırken, taraftarlar Sivasspor Samsunspor maçı canlı izle bilgilerini merak ediyorlar. Peki, Sivasspor Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Samsunspor, Süper Lig'de bugün Sivasspor'a konuk olacak. Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetirken yardımcılıklarını ise Ali Can Alp ve Bersan Duran üstlenecek. Süper Lig'de çıktığı 15 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Reeder Samsunspor, 29 puan topladı. Ligde yaptığı maçların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan, 8'inde de mağlup olan Sivasspor ise 18 puan elde etti. Karadeniz ekibinde karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Peki, Sivasspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Sivasspor Samsunspor maçı canlı izle bilgisi...

SİVASSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor Samsunspor maçı 21 Aralık Cumartesi saat 16:00’da başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Haberin Devamı

Sivasspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig Sivasspor Samsunspor maçı canlı izle

Radakovic, Turgunboev ve Bieganski forma giyemeyecek

Sivasspor'da kırmızı kart cezalısı Uros Radakovic, sarı kart cezalısı Azizbek Turgunboev ile sakatlığı bulunan Jan Bieganski, Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucu 18 puan topladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivasspor - Samsunspor#Sivasspor Samsunspor Maçı#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!