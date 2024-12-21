Haberin Devamı

Samsunspor, Süper Lig'de bugün Sivasspor'a konuk olacak. Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetirken yardımcılıklarını ise Ali Can Alp ve Bersan Duran üstlenecek. Süper Lig'de çıktığı 15 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Reeder Samsunspor, 29 puan topladı. Ligde yaptığı maçların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan, 8'inde de mağlup olan Sivasspor ise 18 puan elde etti. Karadeniz ekibinde karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Peki, Sivasspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Sivasspor Samsunspor maçı canlı izle bilgisi...

SİVASSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor Samsunspor maçı 21 Aralık Cumartesi saat 16:00’da başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Haberin Devamı

Radakovic, Turgunboev ve Bieganski forma giyemeyecek

Sivasspor'da kırmızı kart cezalısı Uros Radakovic, sarı kart cezalısı Azizbek Turgunboev ile sakatlığı bulunan Jan Bieganski, Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucu 18 puan topladı.