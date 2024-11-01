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Sivasspor, Rizespor'u konuk edecek! Seri hedefi...

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#Sivasspor#Rizespor#Süper Lig
Sivasspor, Rizesporu konuk edecek Seri hedefi...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 10:22

Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

Sivasspor'da, Çaykur Rizespor maçı öncesi Alex Pritchard ve Emre Gökay'ın sakatlığı bulunuyor.

Sivas temsilcisi, sezonun ilk 10 haftasında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 14 puan topladı.

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#Sivasspor#Rizespor#Süper Lig

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