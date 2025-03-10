Sivasspor Rıza Çalımbay ile bambaşka! 5 maçlık hasret sona erdi

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında dün Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Net Global Sivasspor, ligde 5 maç aradan sonra 3 puan sevinci yaşadı.

Son olarak ligin 21. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'u 5-2 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 5 lig mücadelesinde galip gelemedi.

Kırmızı-beyazlılar, ligin 22. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup olurken, 23. haftada ise evinde Beşiktaş'a 2-0 kaybetti. Ligin 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, 25. haftada iç sahada TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretini 27. haftada dün sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek sonlandırdı.

Haberin Devamı

Sivas temsilcisi, ligde geride kalan bölümde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 27 puan topladı.

RIZA ÇALIMBAY İLK MAÇINDAN GALİBİYETLE AYRILDI

Ligde kötü gidişin ardından geçen hafta teknik direktör değişikliğine giderek Ömer Erdoğan'la yollarını ayıran Sivasspor, göreve 3. kez tecrübeli çalıştırıcı Rıza Çalımbay'ı getirdi.

Kırmızı-beyazlı ekibe daha önceki görev döneminde başarılar yaşatan teknik direktör Rıza Çalımbay, ligdeki ilk sınavından başarıyla ayrıldı.

Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında 16 Mart Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.