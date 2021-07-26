Sivasspor-Petrocub maçı ne zaman, saat kaçta ve kanalda? İşte maçın ayrıntıları
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Moldova temsilcisi Petrocub'u 1-0 yendi. Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova ekibi Petrocub ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının bilet satışı başladı. Peki, Sivasspor-Petrocub maçı ne zaman, saat kaçta ve kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak Sivasspor, ikinci maçında sahada olacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda sahasında Petrocub ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarında 16. maçına çıkacak. İşte, Sivasspor-Petrocub maçı hakkında ayrıntılar...
Deplasmanda oynadığı ilk maçta Petrocub'u 1-0 yenen kırmızı-beyazlı ekip, rakibini 29 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadı'nda ağırlayacak. Saat 20.00’da başlayacak karşılaşmada Rus hakem Kirill Levnikov düdük çalacak.
Mücadele TRT Spor'dan şifresiz yayınlanacak.
SİVASSPOR'UN AVRUPA KARNESİ
Sivasspor, teknik direktör Roberto Carlos yönetiminde 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle Avrupa kupalarına gidemedi.
Kırmızı-beyazlılar, 11 yıl aradan sonra geçtiğimiz sene katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu'nda İspanya'dan Villarreal, İsrail'den Maccabi Tel Aviv ve Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile eşleşti.
Grupta oynadığı 6 maçta 2 galibiyet alan, 4 kez de sahadan mağlup ayrılan Sivasspor, attığı 9 gole karşı kalesinde 11 gol gördü.
Sivasspor, karşılaşmalarda Villarreal'e 5-3 ve 1-0, Maccabi Tel Aviv'e ise 2-1 ve 1-0'lık skorlarla yenildi.
Gruptaki 2 galibiyetini 2-0 ve 3-2'lik skorlarla Karabağ'a karşı alan kırmızı-beyazlı ekip, 6 puanla 3. sırada yer alarak Avrupa kupalarına veda etti