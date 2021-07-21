Sivasspor, Petrocub maçı hazırlıklarını Moldova'da tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip akşam saatlerinde maçın oynanacağı Zimbru Stadyumu'nda son antrenmanını yaptı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Petrocub ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.00'de karşılaşacak. Mücadelede hakem Jeremie Pignard görev yapacak.