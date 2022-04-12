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Sivasspor, Pedro Henrique'nin Internacional'e transfer olduğunu duyurdu

#Sivasspor#Pedro Henrique#Internacional
Sivasspor, Pedro Henriquenin Internacionale transfer olduğunu duyurdu

Internacional, Demir Grup Sivasspor'dan Demir Grup Sivasspor'dan Pedro Henrique'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Pedro Henrique'nin ailevi durumlar nedeniyle ülkesine dönmek istediğini ve Internacional'e transfer olduğunu açıkladı.

İşte Sivasspor'un açıklaması;

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Sezonu’nun başında Yukatel Kayserispor’dan transfer ettiğimiz ve sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta formasında uzak kalacak olan Pedro Henrique, Brezilya’da yaşayan kızının ciddi sağlık sorunları nedeniyle ülkesine dönerek, ailesinin yanında olmak istediğini yönetim kurulumuza iletmesinden sonra kendisiyle yapılan görüşmelerde, yaşadığı şehrin takımı Internacional’ın kendisini istediğini ve bu kulübe transfer olarak kızının yanında olmak istediğini ısrarla yenilemiştir.

Yönetim kurulumuz yapmış olduğu değerlendirme neticesinde; her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verilip, Internacional ile bonservis ücreti konusunda anlaşarak Pedro Henrique’nin satışını istemeyerek de olsa onaylamıştır.

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Kısa zaman içinde kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan ve camiamıza büyük uyum sağlayan Pedro Henrique’ye hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz.

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#Sivasspor#Pedro Henrique#Internacional

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